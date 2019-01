Efter skyderi: Politiet slår ring om Vollsmose

Dagen efter Fyns Politi har anholdt en 23-årig mand efter et skyderi ved Bøgeparken i Vollsmose oprettes der visitationszone i Odense.

Visitationszonen trådte i kraft klokken 16.00 og opretholdes indtil videre frem til klokken 12.00 onsdag 6. februar.

Ved torsdagens skyderi blev der afgivet flere skud. Ingen blev ramt, men politiet fandt flere patronhylstre på stedet.

... de implicerede grupperinger er særdeles mobile fra politiets pressemeddelelse

Politiet mener, der er tale om et igangværende internt opgør mellem lokale grupper i området. Beslutningen om at indføre visitationszonen skal sikre ro, orden og tryghed i Vollsmose og i Odense by som helhed.

"Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred og velfærd. Med oprettelse af en visitationszone ønsker politiet et sende klart signal om, at den adfærd vil der blive slået hårdt ned på", siger vicepolitiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

"Vi vil gøre alt for et sikre tryghed"

Politiet oplyser samtidig, at man siden skudepisoden torsdag har været i gang med en tryghedsskabende indsats i Vollsmose. Det har betydet mere synligt politi end sædvanligt.

"Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at borgerne kan føle sige trygge. Derfor arbejder vi også på højtryk for at finde den eller de personer, der stod bag gårsdagens skyderi", siger Christian Rasmussen.

Ved du noget - så kontakt politiet Politiet opfordrer alle, der måtte have informationer i sagen til at kontakte politiet på telefon 114.

I samme pressemeddelelse meddeler politidirektør Arne Gram, at Fyns Politi frygter, at torsdagens skyderi kan udløse yderligere voldelige konfrontationer mellem medlemmer af grupperingerne - herunder anvendelse af våben.

"Jeg har derfor besluttet, at der inden for den nedenstående afgrænsning oprettes en visitationszone i medfør af politilovens § 6", meddeler politidirektøren.

Visitationszonen er afgrænset til følgende område (se desuden kortet herunder):

Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Lindved Å til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ørbækvej og mod vest Ørbækvej og Ejbygade til nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.

Artiklen fortsætter under kortet ...

Kort: Fyns Politi

Gælder døgnets 24 timer

Politiet begrunder zonens størrelse med, at de "implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig".

Der er desuden lagt vægt på, at skyderiet er foregået i Vollsmose, og at politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.

Visitationszonen gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.

Læs også Efter skyderi i Vollsmose: Politiet "genskaber trygheden i området"

00:39 Betjente bevæbnet med maskingeværer efterforskede torsdag eftermiddag et skyderi i Bøgeparken i Vollsmose. Luk video

Læs også Skyderi i Vollsmose: 23-årig anholdt - ingen ramt