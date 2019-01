Kursister blev syge: Rapport frikender Svendborg-slagter

Det var ikke smørrebrødet fra Richardts Kød i Svendborg, der førte til, at deltagere på førstehjælpskurser i november blev ramt af Roskilde-syge.

Det er konklusionen i en Fødevarestyrelsen-rapport, som Fyns Amts Avis har fået aktindsigt i.

Rapporten kommer efter førstehjælpskurser, som blev holdt for frivillige hos Beredskab Fyn den 24. og 25. november samt for nogle kommunalt ansatte den 27. november 2018.

Fødevarestyrelsen har konstateret, at en deltager havde været syg med opkast og diarré allerede inden det første kursus 24. november. Og at kursisten "med stor sandsynlighed har smittet de andre deltagere".

Tre sure smileyer

Richardts Kød kom ud i et stormvejr og kritik på de sociale medier, efter at forretningen fik i alt tre sure smileyer ved de fire seneste kontrolbesøg blandt andet på grund af mangelfuld rengøring.

Der var problemer med rengøringen hos slagterbutikken. Det mente i hvert fald Fødevarestyrelsen.

Derudover blev slagteren også politianmeldt. Det oplyste Fødevarestyrelsen, der under sit seneste kontrolbesøg konstaterede beskidte vægge, fedtede gulve og indtørrede madrester i kødhakkeren.

Fødevarestyrelsen gav smørrebrødsforretningen påbud om at udarbejde en rengøringsplan i produktionslokalerne, heriblandt maskiner og redskaber, to kølerum samt tørvarelager.

Det skyldes, at måden, slagteren gør rent på, ikke var god nok, konkluderede Fødevarestyrelsen. I rapporten nævnes det, at vægge og hylder i kølerum eksempelvis er fedtede og med indtørrede belægninger.

Lukkede butikken

Den 3. januar 2019 fortalte Fyns Amts Avis at slagterforretningen Richardts Kød lukker.

Det er fødevareforbundet NFF der har indledt en konkurssag mod slagteren, efter at han ikke har udbetalt decemberlønnen til forretningens slagtersvend.

