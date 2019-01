Ida skulle overbevise politiker: Red min uddannelse

Opdateret Artiklen er blevet opdateret med bestyrelsens endelige beslutning om HF og VUC på Langeland.

Ved et rundt bord i sidder Ida Schultz og veninderne Sascha Hansen og Esther Lenskjold. De sidder i et af lokalerne på det lukningstruede HF og VUC Fyn Langeland.

Desværre ser jeg ikke lys for enden af tunnelen for vores afdeling på Langeland Stig Holmelund Jarbøl, rektor på HF og VUC Fyn

- Jeg er glad for, at jeg er kommet her, lyder det fra Ida Schultz, der til sommer bliver færdig på skolen i Rudkøbing.

Mandag formiddag fik HF og VUC Fyns mindste afdeling besøg af folketingsmedlemmet Rasmus Helveg Petersen (R). Han skulle blive klogere på, hvilke udfordringer institutionen og dens 44 kursister står overfor.

Ida Schultz var en af de kursister, som skulle gøre folketingspolitikeren klogere på den virkelighed, som man oplever på Langeland.

- Jeg vil bare tale vores sag og lægge vægt på de ting, der fylder mest, lød det fra kursisten inden hun skulle til mødet.

Hun fortæller, at hun før sin studietid i Rudkøbing var på kontanthjælp.

- Hvis vores historier kan gøre indtryk, så er det rigtig godt, forklarer hun.

HF og VUC lukker på Langeland 44 kursister er tilknyttet skolen

Skolen har 12 ansatte

Det er stadig muligt at tage enkeltfag på HF-afdelingen i Rudkøbing

I december kom det frem, at institutionen skal lukke grundet besparelser og forventet mindre elevoptag Kilde: HF og VUC Fyn Se mere

Politikere: Vi skal redde HF og VUC

Efter mødet var Rasmus Helveg Petersen påvirket af at have hørt blandt andre Ida Schutlz' beretning.

- Vi skal bevare det uddannelsestilbud, lød dommen efter mødet.

Han tilføjer:

- Vi skal lade være med at udhule med de to procent om året (det såkaldte omprioriteringsbidrag, red.) og så skal systemet laves om, så man får penge til hver skole som man driver.

Også Venstres Erling Bonnesen mener, at Langeland skal beholde sin uddannelse.

- Det er meget vigtigt, at fastholde uddannelsesaktiviteterne i institutionen på Langeland.

Ifølge Venstre-politikeren skal man fortsætte med at drive HF og VUC på Langeland, hvis der er elevgrundlag til det.

- Find nogle billigere lokaler på Langeland. Så kan det lade sig gøre, lyder opfordringen.

Frygter for fremtiden

Selvom både Erling Bonnesen og Rasmus Helveg Petersen ønsker at redde HF og VUC på Langeland, så frygter institutionens rektor Stig Holmelund Jarbøl for skolens fremtid:

- Desværre ser jeg ikke lys for enden af tunnelen for vores afdeling på Langeland, siger han.

Alligevel er alt håb ikke væk.

- Jeg håber på, at der fra politisk side bliver opmærksomhed på, at der skal være større fleksibilitet i vores uddannelseslovgivning, forklarer han.

Og måske kan ønsket gå i opfyldelse, så Ida Schultz ikke skal frygte for, at hun bliver den sidste årgang, når hun er færdig til sommer.

Men Ida Schultz tro på mere end ønsker. Der skal en politisk kovending til. Bestyrelsen for VUC og HF Fyn har nemlig endegyldigt besluttet, at nedlægge afdelingen på Langeland. Det fortalte formand Anne Jensen til TV 2/Fyn umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøde.

Kampen for afdelingen på Langeland slutter dog ikke der. Den 29. januar har Trine Bramsen (S) og Rasmus Helveg Petersen kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samrådet om lukningen af HF og VUC på Langeland.

