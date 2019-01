Store Torv spærret af: Mistanke om påsat brand i Rosengårdcentret

Omkring 13.45 udbrød der brand i Rosengårdcentret. Et vidne fortalte til TV 2/Fyn, at branden opstod i kælderen på Store Torv. Det bekræfter indsatslederen fra Beredskab Fyn, som tilføjer, at branden opstod på et af toiletterne, og at sprinklersystemet gik i gang.

Omkring en time efter alarmen gik kunne centret melde, at alt var normalt igen, men at der skulle ryddes op i kælderen. Samtidig blev spærringen af Store Torv fjernet.

TV 2/Fyns reporter på stedet fortæller, at man formoder at branden er påsat, og at Fyns Politi nu overtager sagen. Politiet får adgang til overvågningsbilleder, som efter al sandsynlighed vil indeholde billeder af, hvordan branden er opstået.

En kilde fortæller, at handicaptoilettet er sodet fuldstændig til, men at ilden ikke bredte sig fra handicaptoilettet.

