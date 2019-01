Sportslørdag 2019: Se eller gense hele det festlige show

Allerede fra dørene åbnede klokken 13, strømmede mennesker ind i Odense Idrætshal til den tiende udgave af Sportslørdag. Her stod blandt andre flere spillere fra Odense Boldklub og Odense Håndbold klar til at modtage de mange mennesker. Du kan i klippene herunder se hele TV 2/Fyns dækning af dagen, der samler fynboerne for at hylde både bredden og den fynske sportselite.

30:00 Klokken 15 blev Fynske Bank Kammeratskabsprisen uddelt. Luk video

Læs også Årets Sportsnavn: Seje Stinna får historisk hæder

Flere tusinde var forbi

Mellem fire og fem tusinde mennesker var forbi Sportslørdag, der blev afviklet 19. januar. Hos Sport Event Fyn er eventmanager Ina Svop godt tilfreds med, hvordan dagen forløb.

- Der har været et stort engagement hele vejen rundt og en stor energi fra foreningerne og alle omkring eventet, som har smittet af på de besøgende. Det er jo et fælles event, som ikke kan lade sig gøre uden de næsten 70 samarbejdspartnere, der er med til portrættere og hylde det fynske idrætsliv. Det er unikt, siger Ina Svop.

25:58 Du kan se eller gense blindedysten mellem Peter Rahbæk Juel og Jane Jegind, eller høre interviewet med årets kammerat, Caroline Hjæresen. Luk video

Første para-atlet som vinder

Dagens første pris blev vundet af 17-årige Caroline Hjæresen Pedersen fra kampsportsklubben Vestfyn Aikikai. Hun blev kåret som årets kammerat og vandt 25.000 kroner, der skal bruges på at sende hende og holdet på en tur til Japan.

Årets Fund blev 16-årige Clara Bernberg Windeleff, der spiller volley for Fortuna Odense og Odense Beachvolleyklub. Årets Sportsnavn blev for første gang en para-atlet, da pararytteren Stinna Tange Kaastrup løb med titlen. Hun vandt i 2018 blandt andet VM-guld i disciplinerne dressur og kür.

Rundede dagen af med spisning

Menneskemængden spredte sig ud til Bowlinghallen, Isstadion og Thorvald Ellegaards Arena, hvor isen og cykelbanen lagde grund til curling, skøjteprinsseser og et rekordforsøg med en motorcykel indblandet.

Læs også Nu skal holdet til Japan: 17-årige Caroline fra Assens er årets kammerat

33:22 To af de nominerede til Årets Fund gæstede sammen med sidste års vinder vores studie, mens et dækskifte blev forsøgt udført på under 36 sekunder. Luk video

Hele dagen blev rundet af på Nature Energy Park, hvor idrætsforeningerne var inviteret på middag. Til arrangementet blev de sidste priser uddelt. Den Fynske Idrætsforeningspris blev givet til Faaborg ØH, og Årets Frivillige Idrætsleder blev vundet af Christel Jane Black, der er formand i den svendborgensiske bokseklub BK Rollo.

16:09 Se afslutningen på arrangementet i Idrætshallen, hvor Stinna Tange Kaastrup bliver hyldet. Luk video

Læs også Smagsprøve på DM: Cheerleadere heppede for fynske sportsfans