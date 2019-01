Liveblog: Selvmordslæge vil frifindes i ankesag

Det var Svend Lings selv, der ankede sagen efter, at han i september blev idømt 40 dages fængsel i Byretten i Svendborg for medvirken til selvmord og selvmordsforsøg. Efterfølgende valgte anklagemyndigheden ligeledes at anke sagen for at få straffen sat op.

Svend Lings kræver frifindelse, og ved byretsdommen i september sagde den pensionerede overlæge:

- En mild betinget dom for medvirken til selvmord burde – synes nogle – være tilfredsstillende. Men jeg oplever situationen som utålelig. Hver eneste dag bliver jeg kontaktet af syge og lidende mennesker der trygler om rådgivning. Hvilken medicin kan bruges, hvor meget skal man tage og hvordan? Som sagen står nu, er jeg tvunget til at afvise dem da jeg ellers risikerer at blive varetægtsfængslet, lød det fra Svend Lings.

Her kan du følge ankesagen i Landsretten, og du kan stille spørgsmål om sagen til vores udsendte reporter.

