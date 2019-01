Mental træning: Skal udvikle vinderkultur i Middelfart Boldklub

Middelfart Boldklub tilknytter Mortan Storm som mentaltræner. Mortan Storm skal hjælpe den enkelte spillers udvikling, og samtidig skal han være med til at fremelske fællesskabsfølelsen i klubben.

- I Middelfart Boldklub arbejder vi hver dag på at forbedre forholdene på og uden for banen. Det er langt fra alle vores ideer og tanker vi lykkes med, men jeg er utroligt glad for denne tilføjelse, siger direktør Søren Godskesen fra Middelfart Boldklub i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at klubben går ind i en periode nu, hvor de små marginaler og de sidste procenter hos den enkelte spiller kan være afgørende for succes eller fiasko.

- Jeg ser frem til at Mortan skal hjælpe os på vej med dette. I eliteidræt bliver mentaltræning en større og større del og da muligheden opstod, var det med at slå til, siger Søren Godskesen.

Tidligere fodboldspiller på eliteniveau

Mortan Storm har selv en fortid med fem års erfaring som fodboldspiller på eliteniveau, og 16 års erhvervserfaring fra banksektoren inden han i 2015 blev selvstændig mentaltræner. Inden da havde han taget diverse kurser og uddannelser inden for ledelse og personlig udvikling.

- Grundstenen i mit arbejde er at tage udgangspunkt i den enkelte person, uanset om det så er en spiller eller en træner. Sammen skal vi skabe en kultur, hvor vi alle gerne vil være den bedste udgave af os selv hver eneste dag, og samtidig yde maksimalt til fællesskabet, siger Mortan Storm.

Mortan Storm kommer til at være en aktiv del af hverdagen, og bliver dermed en naturlig del af miljøet i klubben og omklædningsrummet.

- Mit arbejde er ofte svært målbart, men jeg skal stå til rådighed for holdet, når der er brug for mig. Jeg håber, at kunne bidrage til at optimere præstationerne på banen, og være med til at udvikle på den vinderkultur der allerede er i klubben. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, og stifte bekendtskab med de mange mennesker på og udenfor holdet, Mortan Storm.

Mortan Storm blev præsenteret for truppen i sidste uge, og har dermed allerede haft sine første

arbejdsdage.