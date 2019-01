Flere afhørt: Skyderi var opgør i Vollsmoses kriminelle miljø

Ingen personer blev umiddelbart ramt, da der tirsdag eftermiddag blev affyret skud i Vollsmose i det østlige Odense.

Sent tirsdag aften kunne politiet bekræfte, at der havde fundet en skudepisode sted, og at der i forbindelse med skudepisoden også var sket et færdselsuheld, der involverede en tredje bil.

Onsdag eftermiddag fortæller Fyns Politi, at de efterfølgende har afhørt en række personer, og at det er politiets opfattelse, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse yderligere, hverken om politiets spor i sagen, om der er afgivet et eller flere skud, om afhøringerne eller om sagens indhold i øvrigt.

Skyderi førte til uheld

Fyns Politi modtog i første omgang en anmeldelse om et færdselsuheld klokken 15.46. Da politiet kom frem til stedet, viste det sig, at to biler var impliceret i skudepisoden, der fandt sted på Åsumvej kort før lyskrydset ved Vollsmose Allé.

Da den ene bil efterfølgende tog flugten, ramte den en tredje bil, der tilfældigvis var i vejen for flugtbilen.

Politiet har ikke fået nogen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med skyderierne.

Fortsat tilstedeværelse

Politiet har siden skyderierne tirsdag eftermiddag været talstærkt til stede både i Vollsmose og andre områder, hvor de finder det nødvendigt for at sikre såvel ro og orden som beboernes sikkerhed.

Fyns Politi indførte fredag i sidste uge, altså for blot fire dage siden - visitationszone i bydelen for at sikre tryghed for borgerne i Vollsmose og i Odense by som helhed.

Det gjorde de efter et skyderi ved Bøgeparken i torsdags, hvor der blev afgivet flere skud. Ingen blev ramt, men politiet fandt flere patronhylstre på stedet og har efterfølgende anholdt en 23-årig mand.

Politiet mener, der er tale om et igangværende internt opgør mellem lokale grupper i området. Om der er sammenhæng mellem tirsdagens skyderi og episoden i torsdags, er endnu uvist.

Visitationszonen trådte i kraft fredag klokken 16 og opretholdes indtil videre frem til klokken 12 onsdag 6. februar.

Kort: Fyns Politi