Sydfynsk ø vil lokke flere indbyggere til

Netværk, viden- og kompetenceudvikling

Via en række workshops og samarbejder på tværs af småøerne, bliver viden og erfaringer delt og konkrete idéer afprøvet.



Markedsføring – den gode fortælling

Småøerne får viden og redskaber til at forbedre deres kommunikation til omverdenen, både i pressen, på hjemmesiden, på de sociale medier, og i det daglige møde med de besøgende på øen.

Der gennemføres en fælles markedsføringsindsats af ”det gode liv” på småøerne, med udgangspunkt i øboernes egne personlige fortællinger.



Matchmaking - ejerskifte og iværksætteri

Under denne indsats vil vi undersøge, om det er muligt at lave matchmaking mellem virksomhedsejere på øerne, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres virksomhed, og potentielle øboere der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende. Omdrejningspunktet for indsatsen bliver landbrug og fødevarer.

Model for ansættelse af en ø-konsulent

Vi vil undersøge mulighederne for at etablere lokale ø-konsulenter, der skal fremme bosætning gennem en intensiv og professionel indsats, med inspiration fra de meget positive erfaringer fra et lignende projektforløb på Orø i 2014-2016. Målet er at 1-2 kommuner og deres tilhørende øer, i fællesskab beslutter sig for at afprøve en forsøgsordning med ansættelse af en ø-konsulent.

Kilde: www.danske-smaaoer.dk