Digitale Pippier: Teknologi for sjov - og alvor

Lørdag kom foreningen DigiPippi til Fyn for at få fingre i de helt unge piger mellem syv og 13 år.

Foreningen blev stiftet i 2015 og har sat sig som mål, at udligne "kønskløften inden for it, teknologi og digitalisering".

Men det skal ske på pigernes præmisser. Det skal nemlig være sjovt, at lege med teknologi.

- I DigiPippi er teknologi sekundært. For os handler det om at få selvtilliden og interessen frem i pigerne, så de kan se en mening med det i deres liv, siger stifter og forkvinde Eva Fog, og tilføjer, at DigiPippi tager udgangspunkt i pigernes interesser, og hjælper dem så med at "hacke" dem digitalt.

Indtil nu har DigiPippi tilbudt enkeltstående arrangementer og skoleforløb, hvor emnerne er alt fra YouTube over 3D-print, til filmteknikken Stopmotion og kodning.

En af de kløfter DigiPippi vil lukke er manglende kvindelige studerende på universiteterne. En anden er, at der er få kvindelige ansatte i IT-virksomhederne.

Således har blandt andet en rapport lavet af McKinsey for Innovationsfondens samt en rapport fra Undervisningsministeriet med stor tydelighed vist, at udfordringen opstår tidligt i livet.

Introdage og medlemskab

Lørdag var der intro-dag i Odense. Her stillede virksomheden Esoft lokaler til rådighed. Der vil samme sted være en række arrangementer i løbet af året.

I Svendborg er der intro-dag søndag. Her etableres der en regulær klub for DigiPippi'er. Den får hjemme på Byhaveskolen, hvor pigerne fremover kan mødes hver anden onsdag.

For at deltage skal der købes billet, ligesom det koster penge at være medlem af DigiPippi.

