Tidligere GOG-stjerner hyldes i udenlandske medier efter dansk VM-guld

De danske håndboldherrer tromlede hen over Norge i finalen ved VM i håndbold søndag aften, og det er fuldt fortjent, at Mikkel Hansen og co. kan lade sig hylde som verdensmestre.

Det er kommentatorer i både Norge og andre håndboldglade nationer enige om, efter at Danmark slog de norske gæster med 31-22 i Boxen i Herning.

- Norge tabte en finale mod et komplet, komplementært og præcist hjemmehold, som har leveret et pletfrit mesterskab.

Sådan lyder det blandt andet fra norske VG’s håndboldkommentator Leif Welhaven.

Danmark havde den bedste VM-spiller, målmand og træner i Mikkel Hansen, Niklas Landin og Nikolaj Jacobsen Johan Flinck, håndboldkommentator, Aftonbladet

- Det siger jo alt om både Mikkel Hansen og co., at både semifinalen og finalen blev en decideret parademarch mod historiens første danske VM-guld. Man må bare lykønske Danmark helhjertet, tilføjer han.

- Danmark er meget bedre end os

Welhavens landsmand og kollega på Aftenposten Ola Bernhus er enig. Selv om de norske håndboldherrer havde tabt til Danmark i gruppespillet, så håbede de fleste nordmænd, at resultatet blev et andet i finalen.

- Men de og alle os andre havde overset et problem. Danmark er meget bedre end os. Norge havde ikke en chance, skriver han i sin analyse.

Det danske VM-guld fylder også meget i spalterne i Sverige. På Aftonbladet hæfter håndboldkommentator Johan Flinck sig ved det historiske perspektiv i den danske triumf.

- I 1897 blev håndbolden opfundet i Nyborg. Søndag aften kom håndbolden hjem, da Danmark blev verdensmestre for første gang.

Fire tidligere GOG-profiler ved, at guldet er hjemme, selv om kampen endnu ikke er slut. Nikolaj Jacobsen, Mikkel Hansen, Niklas Landin og Lasse Svan har alle en håndboldfortid på Sydfyn. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Stort GOG-aftryk på VM-guld

Samtidig er det værd at bemærke, at det danske VM-guld blev sikret på usædvanligt suveræn facon. Ikke mindst takket være tre store profiler, der alle tre har fejret store succeser i den traditionsrige sydfynske håndboldklub GOG.

- Danmark havde den bedste VM-spiller, målmand og træner i Mikkel Hansen, Niklas Landin og Nikolaj Jacobsen, skriver Flinck.

På den franske sportsavis L’Equipe bliver søndagens finale sammenlignet med semifinalen mod netop Frankrig.

- Det danske mandskab efterlod ingen chance for Norge. Som tilfældet var i fredags, hvor holdet stort set havde udspillet Frankrig i første halvleg, holdt Norge kun i ti minutter, lyder de rosende ord.

Den fynske guldtræner havde taget sin søn Linus med til præmieoverrækkelsen. Sammen løfter de her VM-trofæet. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

