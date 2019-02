Tidligere politiker får comeback på teatret som politiker

Det værste der kan ske er, at der står i avisen, at jeg skulle have ladet være med at genoptage skuespillet. Sådan siger Klaus Bondam, som netop har fået comeback på den danske teaterscene.

Klaus Bondams tilbagevenden til de skrå brædder er sket på Odense Teater, hvor han spiller med i stykket "Død over eliten".

Stykket havde premiere fredag, og den tidligere politiker spiller en politiker, der spiller spillet, og under prøverne har den 55-årige Klaus Bondam fået banket rust af:

- Jeg skal være ærlig at sige, at der er nogen steder, hvor jeg har følt, at jeg måske ikke havde en rutine, som jeg kan se, nogle af mine jævnaldrende kolleger har, siger han.

Til gengæld har han en erfaring som politiker med i bagagen fra hjemmet på Odsherred. En erfaring som han har kunnet bruge under prøverne:

- Jeg synes, jeg har bidraget med, hvordan det er i virkeligheden. Hvordan forsøger man nogen gange som politiker bevidst, at skabe kant til ens modpart?

- Fordi det er der, hvor ens egne vælgere måske også ser en skarpere. Altså ens egne vælgere vil gerne have, at man virkelig går i flæsket på modstanderen.

Cyklistforman og skuespiller

Det er 15 år siden Klaus Bondam sidst kunne skrive skuespiller på visitkortet. I den periode har han besæftiget sig med politik og har blandt andet været borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Han har også været institutleder ved Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles i Belgien, og formand for Krogerup Højskole.

I dag er han direktør i Cyklistforbundet (det tidligere Dansk Cyklist Forbund, red.), og genopstanden skuespiller.

"Død over eliten" spiller frem til og med 2. marts.

