Taler du pænt?: Tonen er blevet mere rå, mener fynboerne

Taler du pænt til andre?

Det tema sætter TV 2 og TV 2’s regioner - herunder TV 2/Fyn - fokus på i denne uge.

En megafon-undersøgelse foretaget for TV 2 er blevet offentliggjort mandag. Undersøgelsen viser, at 76 procent af danskerne og 74 procent af fynboerne er helt enig eller overvejende enig i, at tonen mellem folk i det offentlige rum generelt er grovere i dag end for ti år siden.

I alt har 3.030 danskere svaret på undersøgelsen.

22 procent af fynboerne har oplevet, at folk de ikke kender, taler grimt om dem i det offentlige rum, men det er kun 10 procent, der erkender, at de selv har gjort det samme.

Derimod erkender en femtedel af fynboerne og resten af befolkningen, at de har talt grimt til en telefonsælger inden for det seneste år.

Det er den mest udskældte faggruppe overhovedet.

Er tonen blevet mere rå - hele landet Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Tonen mellem folk i det offentlige rum generelt er grovere i dag end den var for 10 år siden Helt enig, Overvejende enig 76 procent - 2288 personer Hverken/eller 16 procent - 474 personer Overvejende uenig, Helt uenig 6 procent - 170 personer Ved ikke 3 procent - 98 personer Se mere

Børn er grovere

Mere end to tredjedele af de adspurgte – helt præcist 68 procent af fynboerne - mener, at tonen mellem børn er blevet grovere igennem de sidste ti år.

74 procent af fynboerne er enige eller overvejende enige i, at børn taler mere respektløst til voksne, som ikke er deres forældre, lærere, pædagoger eller sportstrænere.

66 procent af de adspurgte fynboer afholder sig ofte fra at deltage i debatter på de sociale medier, fordi de synes, der er en grov tone.

Er tonen blevet mere rå - fynske svar Er du enig eller uenig i følgende udsagn? Tonen mellem folk i det offentlige rum generelt er grovere i dag end den var for 10 år siden TV 2/Fyn's dækningsområde Helt enig, Overvejende enig 74 procent - 186 personer Hverken/eller 18 procent - 44 personer Overvejende uenig, Helt uenig 5 procent - 13 personer Ved ikke 3 procent - 8 personer