Lange fængselsstraffe: Tre fynske biblioteker blev ramt af hackere

Et større antal danskere er blevet afluret, da de brugte computere på biblioteker rundt om i Danmark.

Hackere har nemlig været inde på bibliotekerne, hvor de har installeret en form for spionudstyr – de såkaldte keyloggere - i forlængelse af tastaturledningerne på maskinerne på en lang række biblioteker.

Tre biblioteker på Fyn på listen over de steder, hvor der er fundet spionudstyr på computerne. Det drejer sig om Bolbro Bibliotek, Tarup Bibliotek og Middelfart Bibliotek.

Keyloggerne registrerede alt, hvad der blev tastet på computerne og dermed fik hackerne en kopi af de koder, som brugerne skrev til alt fra Facebook til NemId.

To mænd dømt

To mænd på 26 og 30 år blev fredag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg fundet skyldige i den omfattende sag om databedrageri.

Den 30-årige blev idømt fem års ubetinget fængsel, mens den 26-årige blev idømt tre års ubetinget fængsel.

For den 30-åriges vedkommende var der tale om databedrageri, der omfattede værdier for i runde tal 5,9 millioner kroner, mens den tilsvarende opgørelse for den 26-åriges vedkommende lød på i runde tal 2,5 millioner kroner.

Brugte keyloggere

De to mænd havde i perioden fra forud for november 2016 til maj 2017 installeret såkaldte keyloggere på computere på biblioteker i blandt andet Odense og Middelfart.

Det lykkedes de to mænd at skaffe NemID-oplysninger fra i alt 16 personer, der havde benyttet de offentligt tilgængelige computere.

Kim Vinther Pedersen er en af de danskere, der blev hacket efter at have brugt bibliotekets computer. Foto: TV 2

Efterfølgende oplevede en stor den af de 16, at der blev hævet meget store beløb på deres konti, at der blev optaget lån i deres navn samt bestilt nye kreditkort i deres navn, hvilket igen førte til, at der blev hævet penge på kontiene samt foretaget køb i butikker.

- Jeg er tilfreds med dommens resultat, og at retten har lagt vægt på, at der er tale om hacking under særligt skærpende omstændigheder, og at der er tale om alvorlig organiseret kriminalitet, der er egnet til at undergrave tilliden til NemID og netbank, siger specialanklager Heidi Colbæk fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Yderligere tre personer er sigtede i sagskomplekset, men deres sager er udskilte til særskilt behandling, oplyser Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er skræmmende

For omkring 18 af de mange danskere, der er blevet afluret, betød det, at deres bankkonti blev tømt. En af dem var Kim Vinther Pedersen.

- Det er skræmmende, at det sker på landets biblioteker. Man har sovet i timen. 165.000 kroner tog de fra min lønkonto og prøvede at sælge aktierne også - så de har jo tømt kontoen. Rub og stub. Det var en voldsom oplevelse. Det er personnummer, det er alle ens koder – også dem fra banken. Jeg var rasende, fortalte Kim Vinther Pedersen i TV2-dokumentaren ”Hackerne angriber os”, som TV 2 viste i april 2018.

Biblioteker, hvor der er fundet keyloggere: Horsens Bibliotek

Højbjerg Bibliotek

Risskov Bibliotek

Egå Bibliotek

Herlev Bibliotek

Viby Bibliotek

Solrød Bibliotek

Aabenraa Bibliotek

Åby Bibliotek

Haderslev Bibliotek

Hørsholm Bibliotek

København

Roskilde Bibliotek

Hasseris Bibliotek

Skanderborg Bibliotek

Rønde Bibliotek

Middelfart Bibliotek

Bolbro Bibliotek

Tarup Bibliotek Kilde: TV2, DR SYD

Læs også To fynske biblioteker på listen: Hackere bruger spionudstyr og tømmer bankkonti