22-årige Kasper: Tre gode råd, hvis du vil starte butik

- Hov, der kommer nogle kunder, siger Kasper Knudsen, og vi forstår hentydningen. Min fotograf og jeg er i gang med at interviewe ham og spærer derfor for indgangen med kameraet. Kaspers fokus har lynhurtigt flyttet sig.

Læs også Nanna har droppet banken: Knokler i Ikea for at have råd til livet som iværksætter

Som ung ejer af butikken Fixmac, der reparerer Apple produkter i Svendborg, har han lært vigtigheden af at prioritere sine kunder først.

- Selvom klokken slår halv seks, er jeg stadig nødt til at være i butikken. Der er kunder, der venter på deres enheder i morgen, og de forventer at få deres ting, siger Kasper.

Udstrål erfaring

Kasper slår ud med armene og smiler til det ældre par, der ankommer i døren bag os. I følge ham er det vigtigt at vinde kundernes tillid.

Det gælder især som ung butiksejer, fordi folk ikke nødvendigvis tænker, at man har den nødvendige erfaring, forklarer Kasper.

Foto: Jonas Bertelsen

- Når folk kommer og afleverer deres iPhone X til 10.000 kroner, så kræver det også, at de kan stole på, at jeg har styr på det.

Kaspers tips til at starte butik Stol på din idé, og afprøv den. Det værste, der kan ske, er, at du fejler, og så lærer du af det. Spørg andre virksomhedsejere til råds. Find nogle mentorer, du kan stille dumme spørgsmål. Der er mange ting, man ikke ved, når man skal starte butik, men man kan sagtens lære dem, hvis man har de rigtige sparingspartnere. Spar op. Du skal være forberedt på, at du højst sandsynlig kommer til at investere nogle af dine egne penge i begyndelsen, hvis du vælger at købe en butik. Til gengæld er der en god sansynlighed for, at du hurtigt tjener dine penge ind igen, hvis du ved, at der er et marked for det, du sælger.

En fysisk butik betyder udfordring

E-handlen er de seneste år steget med 23 procent, viser dibs' seneste rapport fra 2018 om dansk e-handel. Alligevel skiftede Kasper for tre år siden sin webshop ud med en fysisk butik midt i Svendborg.

Hvis man spørger Per Nyborg, administrerende direktør i Institut for Center-Planlægning, som løbende holder øje med, hvordan den e-handlen påvirker de fysiske butikker i landet, står folk som Kasper dog over for udfordringer i fremtiden.

- Det stiller højere krav end nogensinde, hvis man vælger kun at have en fysisk butik, især hvis man kigger fem til ti år frem.

Foto: Jonas Bertelsen

Alligevel, er det et valg, Kasper klart vil anbefale andre, hvis man er klar på at investere tid i det.

- Selvom man arbejder meget i perioder, er det det hele værd, når man først kommer i gang og oplever kundernes tilfredshed.

Og selvom kundekontakten er noget af det, der motiverede Kasper til at købe en fysisk butik i første omgang, er der også kommet mange andre fordele ud af skiftet.

- Mit netværk er blevet meget større, siden jeg blev butiksejer. Man er meget mere i kontakt med de andre butikker i Svendborg, og derfor er det også kutyme, at man hjælpet hinanden med forskellige ting.