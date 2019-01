Tricktyve sendes hjem med tomme lommer

Der bliver ikke meget andet end lommeuld for to bulgarske mænd omkring 50 år at tage med sig, når de inden længe sendes hjem.

De to mænd blev i Retten i Svendborg idømt tre måneders fængsel og udvisning af Danmark. Samtidig fik de beslagt omkring 60.000 kroner i forskellig valuta.

Duoen blev anholdt den 26. november i Rema 1000 i Svendborg. Her iscenesatte de et klassisk svindelnummer, hvor de med et trick skabte forvirring.

De to mænd ville veksle nogle hundredekronesedler til tusindkronesedler, men butikkens bestyrer opdagede manøvren på butikkens overvågning, fik forpurret tricktyveriet og sat en stopper for duoens svindel.

I retten var de to mænd tiltalt for tricktyverier til en samlet værdi af cirka 7.000 kroner. Udover svindelforsøget i Svendborg blev de dømt for at have svindlet i blandt andet Køge, Søborg og Bagsværd, oplyser anklagerfuldmægtig ved Fyns Politi, Sara Larsen.

De beslagte 60.000 kroner skal dække sagens omkostninger og mændenes fængselsophold.

De dømte har nu en ankefrist på 14 dage, og blev efter dommen sendt tilbage i varetægtsfængsling.

- Vi skal sikre, at de er til stede, når de skal udvises, siger Sara Larsen.

Hvornår de to bulgarer sendes de godt 2.500 kilometer sydøstover og hjem til Bulgarien, kan ikke siges med sikkerhed. Først skal ankefristen overstås, og efterfølgende skal praktikken omkring hjemsendelsen iværksættes.