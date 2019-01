Ventilen gør ungdommen mindre ensomme

I Ventilens 20 tilbud har der i 2018 været i alt 749 unge forbi mod 669 i 2017. Af dem oplever 75 procent, at de føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilens mødesteder. I 2017 var det tal 70 procent.

En af dem, der ugentligt bruger Ventilen i Odense, er 24-årige Nicolai, som har stor glæde af stedet.

- Det har gjort noget ved min menneskeskyhed. Jeg åbner mere op for fremmede. Det er jeg meget, meget lykkelig over, siger Nicolai.

Man er ikke alene

Ventilen er et tilbud, hvor unge flere gange om ugen mødes for at tale med andre ensomme unge. De unge, der kommer på stedet, spiller spil, går i biografen, har madaftener og hygger med hinanden.

- Det har givet mig noget at se frem til at komme ned i Ventilen. Jeg får nogle gode snakke, og det har givet mig fornemmelsen af, at jeg ikke er alene med mine tanker og føleser, siger 24-årige Nicolai.

Glade frivillige

Hos Ventilen definerer man ensomhed, når sociale relationer ikke lever op til ens behov. Og behov kan variere meget fra person til person, og derfor kan det være svært at hjælpe unge ensomme. Men hos Ventilen har de fundet en del af løsningen.

- Det er super fedt, når man kan se, at det hjælper. Det gør også, at man føler det frivillige arbejde har en betydning. Og for de unge betyder det også meget. De har fundet fællesskaber, og det vil vi jo gerne se, siger Karen-Marie Andersen, formand i Ventilen Odense.

Jeg havde været et stort vrag, og jeg havde været meget indelukket og meget deprimeret. Nicolai, bruger af Ventilen, 24 år

Når man føler sig ensom, trækker man sig fra fællesskaberne. Man kan få lavt selvværd, og man kan få en negativ opfattelse af, hvordan andre ser på en. Det får selvsagt konsekvenser for ens sociale liv, men for nogen kan det også få konsekvenser for eksempelvis uddannelse og job.

Derfor er det da også glædeligt for landets Børne- og Socialminister at se, der er en positiv udvikling i tallene.

- Jeg har kæmpe respekt for Ventilens arbejde. Ingen unge har fortjent at føle sig ensom, for det er en stor belastning at føle sig uden for fællesskabet. Derfor er det altafgørende, at der findes frivilligeorganisationer som Ventilen, der kan samle sårbare unge op, lyder det fra Mai Mercado, Konservative, i en mail til Bemærk.

Ventilen var redningen

Hvis ikke det havde været for Ventilens tilbud, ved Nicolai ikke, hvor han havde stået i dag.

- Jeg havde været et stort vrag, og jeg havde været meget indelukket og meget deprimeret, siger Nicolai og fortsætter:

- Jeg vil meget gerne danne nye venskaber.