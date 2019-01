11-årig missede sygehusindkaldelse: - Vi har også en andel i det, siger sygehusdirektør

Selvom Postnord havde en god forklaring på, hvorfor en 11-årig fynsk dreng fik et brev fra OUH forsent leveret, så fik postvæsnet alligevel læsterlige klø i kommentarfeltet på Facebook.

Det forsinkede brev betød, at den rygsmerteplagede dreng ikke i tide fik besked om en skanning. Og det frustrerede drengens far, Christian Hansen, som på Twitter blandt andet skrev at sygehuset "ventede forgæves på os, og min søns ryg gør ondt. Æv!"

Kan børn få oprettet en e-Boks? På e-Boks hjemmeside kan man blandt andet læse følgende:



Hvis dine børn er over 15 år, kan de få NemID og selv oprette e-Boks. Er dine børn under 15 år, kan de kun være tilmeldt e-Boks, hvis de modtager lønsedler i e-Boks som del af et ansættelsesforhold eller kontoudtog som en del af en aftale med banken. e-Boks kan ikke oprette e-Boks for dine børn, men vi kan hjælpe med at etablere adgang til dit barns e-Boks fra din egen e-Boks, hvis barnet allerede modtager lønsedler eller kontoudtog i e-Boks.



På Facebook lød nogle af de mere moderate kommentarer: "Der skal ikke være nogen tvivl om at mange ting er op ad bakke med Postnord" og "Skal man sende et almindeligt brev på 50 gram, så kan der gå, over en uge, inden det når frem".

Men fakta er at Postnord på grund af sygdom leverede brevet en dag forsent, men ikke desto mindre overholdt Postnord sin forpligtelse i forhold til den aftale, som er lavet med Region Syddanmark og dermed OUH.

Hos OUH siger lægelig direktør Peder Jest, at sagen har været lærerig, og at han vil bruge den konstruktivt:

- Det er ligegyldigt om det er Postnord eller regionen, der har skylden. For mig er det ikke et slagsmål om skyld.

Peder Jest oplyser samtidig til TV 2/Fyn, at ovennævnte sag ikke er enestående:

- Det sker rigtig tit med børn - og endnu oftere med ældre patienter som ikke er på e-boks, siger han.

Ofte er ældre mennesker ikke digitalt stærke nok til at håndtere e-boks, mens en 11-årig dreng ikke uden videre kan få en e-boks (se faktaboksen). Derfor skal drengen have et brev tilsendt med almindelig, gammeldags post. Men man kan fakstik som forælder få en digital-kopi af for eksempel en indkaldelse til skanning tilsendt til sin e-boks.

Det kræver dog, at man har bedt om tilladelse til, at få barnets brev ad den vej.

OUH vil være bedre

Sagen får derfor nu Peder Jest til at se på, om hospitalet oplyser godt nok om kommunikationen mellem OUH og patienterne, og om OUH kan oplyse bedre om forældrenes muligheder med e-boks.

- Denne her case er lærerig. Den viser, hvordan det er at være far til et barn. Men vi har også en andel i det, og vi forsøger at løse opgaven for patienten. Det skal vi være bedre til, siger Peder Jest.

Christian Hansen fik først brevet to timer efter sønnen skulle have scannet sin ryg. Men Svendborg Sygehus reagerede hurtigt og fandt en ny tid.