Få overblikket: VM i cyklecross påvirker trafikken i Bogense

Tirsdag 29. januar

Vestre Havnevej, Bogense Marina og parkeringspladsen bag Stark afspærres for trafik frem til mandag 4. februar.

Torsdag 30. januar

I tidsrummet klokken 14 til 16 vil området omkring Gl. Havn, Vestre Havnevej, Østre Havnevej, Adelgade og Kirkestræde være afspærret for trafik.

Fredag 1. februar

I tidsrummet klokken 10 til 12 og klokken 14 til 17 er området omkring Gl. Havn, Vestre Havnevej, Østre Havnevej, Adelgade og Kirkestræde afspærret for trafik.

Fredag morgen afspærres parkeringspladsen foran Stark samt Adelgade 1-13 og Kirkestræde frem til søndag aften.

Fra fredag klokken 13 til søndag klokken 21 omdannes hele Adelgade, Jernbanegade, Torvegade og Torvet til gågade.



Lørdag 2. februar og søndag 3. februar.

Hele havneområdet er afspærret for trafik fra klokken 7 lørdag morgen og frem til søndag aften.

Begge dage kræver det et armbånd eller akkreditering for at færdes på dette område – den såkaldte eventzone.