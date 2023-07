28-årig anholdt for vold: Politiet kræver omgående fængsling

Fyns Politi har fredag morgen anholdt en 28-årig mand, som er sigtet for kvalificeret vold mod en 41-årig mand få timer inden.

- Politiet modtog kl. 04.49 en anmeldelse om vold på Toldbodgade i Marstal på Ærø. Da politiet ankom til stedet, konstaterede patruljen, at en person var blevet slået og tildelt spark. Personen blev lettere tilskadekommen. Den lettere tilskadekomne er en 41-årig mand fra Ærø Kommune, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Fyns Politi anholdte derefter den formodede gerningsmand kl. 06.20. Den formodede gerningsmand er en 28-årig mand fra Ærø Kommune, står der videre i meddelelsen.

Den 28-årige fremstilles i eftermiddag i grundlovsforhør ved Byretten i Svenborg. Her vil politiets anklager kræve ham varetægtsfængslet

Der oplyses intet om motivet for, at den 41-årige skulle udsættes for vold.