64-årig kvalt i landbrugsmaskine

En 64-årig mand har torsdag eftermiddag mistet livet i forbindelse med en arbejdsulykke på Ærø.

Manden fik i forbindelse med sit arbejde i landbruget sit tøj fanget i et udvendigt gear på en roesnitter, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

- Gearet får fat i hans tøj. Han bliver trukket ind til maskinen og kvalt i tøjet, siger Peter Vestergaard, vagtchef ved Fyns Politi, til Ritzau torsdag aften.

Ifølge vagtchefen arbejdede manden ved en roesnitter, da ulykken indtraf kort før klokken 16. Her var meldingen fra politiet i første omgang, at manden var blevet klemt ihjel, men det viste sig ikke helt at være det, der var sket.