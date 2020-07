82-årig kvinde druknet ved Ærø

En 82-årig kvinde, der kommer fra København, er her til eftermiddag druknet ved Ærø.

Kvinden var på besøg hos sin familie på Ærø, da hun besluttede sig for at tage en tur alene ned til stranden nord for Ærøskøbing for at bade.

Klokken 17:33 finder to personer hende livløs i vandet og ringer derfor til politiet. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland til TV 2/Fyn.

- Personerne, der finder hende i vandet, får hende hurtigt ind på stranden og begynder straks på hjerte/lungeredning. De får også hurtigt ringet efter en ambulance, siger vagtchefen.

Til trods for de to personers forsøg på at genoplive kvinden, blev hun klokken 18:13 erklæret død af en tilkaldt helikopterlæge.

Fyns Politi oplyser, at den 82-årige kvindes familie er underrettet.