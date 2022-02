96-årige Mette har klart budskab - vil selv bestemme over sin død

For udover retten til at frasige sig genoplivning, er hendes mission også at gøre naturligt for danskerne at tale om døden.

Synes du, at danskerne er bange for at tale om døden?

- Ja, det synes jeg absolut. Vi er så bange for at sige ordet død. Vi får næsten røde hunde af at nævne ordet, og det synes jeg er synd. Det er en naturlig ting for mennesker at dø ligesom at blive født, siger Mette Nyborg.

- Jeg har længe tænkt, at jeg skal dø en dag. Men vi tør ikke at snakke om det. En badge er da én måde at gøre det på.

Indtil videre ved hun ikke, hvad missionen og de hvide badges med skrift vil bære med sig i fremtiden.

- Hvad tiden bringer, ved jeg ikke en disse om. Jeg håber, at folk vil begynde at tage stilling til, hvordan de egentlig vil herfra, siger Mette Nyborg.