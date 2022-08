Ærø er en af landets største turistmagneter

Ærø er en populær feriedestination.

Den er så populær, at VisitDenmark har placeret øen på en top-10 over Danmarks største turismekommuner i 2020. Det vil sige, kommuner hvor turismen udgør en betydelig del af kommunens samlede økonomi.

I 2020 og 2021 oplevede øen en stigning på henholdsvis 24 procent og 22 procent i antal af besøgende i forhold til 2019.

Det skriver Visitdenmark i en pressemeddelelse på baggrund af en ny rapport.

Populær hele året

Det er især om sommeren, at Ærøs mange gæster vælger at besøge øen. Men også resten af året har den et jævnt antal besøgende, lyder det fra turist- og erhvervsdirektøren på Ærø, Chris Hammeken.

- Som gæst på Ærø møder du et samfund, hvor der er liv hele året, siger Chris Hammeken i pressemeddelelsen.