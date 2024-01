Ærø gør status efter voldsomme skader

Stormfloden den 20. og 21. oktober forårsagede voldsomme skader på Ærø. Det gik særligt ud over infrastrukturen, hvor havne, veje, stier og kystsikringsanlæg blev ødelagt.

Det oplyser kommunen i en status efter stormfloden.

- De seneste måneder har kommunen, foreninger, borgere og andre aktører arbejdet på højtryk for at få ryddet op og dannet et overblik over situationen. Ud over oprydningsarbejdet er en lang række af basale skader allerede blevet udbedret, oplyser Ærø Kommune.

Nogle steder på øen medførte det voldsomme vejr så alvorlige skader på anlæg, at der nu venter reparationer for flere millioner kroner. Det samlede økonomiske omfang af skader på de største havne-, vej- og kystsikringsanlæg anslås at være over 27 millioner kroner.

Det har kommunen dog ikke råd til. Ærø Kommune er afhængig af den statslige håndsrækning for at kunne udbedre skader på større anlæg, herunder havne, broer, vejanlæg og kystsikringsanlæg og vil derfor søge fra stormflods- og lånepuljen fra staten.