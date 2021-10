Ærø-kandidat fik nær revet fingeren af på jordomsejling

Fingeren sad fast



I perioden fra 2017 til 2019 sejlede Lisbeth Lumby Rasmussen Jorden rundt. På sejladsen fra Panama til Galapagos kom hun dog ud for et uheld ombord på båden, der tilnærmelsesvis rev hendes finger af.

- I forbindelse med noget arbejde med skibets sejl fik jeg min finger i klemme i et tovværk. Inden jeg fik min finger fri, var den revet halvvejs af, siger Lisbeth Lumby Rasmussen og fortsætter.

- Vi ringede til en dansk læge, som sagde, at min eneste mulighed var at tage en masse antibiotika, indtil jeg kom i land og kunne modtage behandling.

Anekdoten blev genopfrisket



Da Lisbeth Lumby Rasmussen tog til valgfolkefest på Søby Værft torsdag aften, havde hun næppe regnet med, at hun skulle genfortælle sin noget aparte anekdote på scenen foran de fremmødte tilhørere.

- Da jeg blev spurgt til det med knæ eller albuer, kunne jeg jo bare svare, at jeg aldrig har prøvet det, men at jeg næsten har prøvet at få revet fingeren af, siger hun.

Én ting er anekdoten - noget andet er, hvorvidt det har relevans for Lisbeth Lumby Rasmussens politiske virke.

- Jeg tror helt sikkert, at oplevelsen har givet mig noget, jeg kan tage med mig ind i politik, siger hun og fortsætter.

- Politik er ofte turbulent. Der er turbulente perioder og upopulære beslutninger, der skal træffes, men man skal nok klare det. Mine døgn ombord på skibet med stærke smerter i fingeren var også turbulente, men jeg klarede den jo - og se, den virker, siger hun og viser fingeren frem.