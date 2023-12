Ærø Kommune sender oplysninger på 50 ejendomme: Mistænker EU-borgere for at bruge ejendomme som sommerhuse

Ærø Kommune har indsendt oplysninger på 50 ejendomme til Civilstyrelsen. Husene formodes at blive brugt ulovligt som sommerhuse af EU-borgere. Det oplyser kommunen i TV 2 Fyns nye dokumentar, Ærø-Patruljen.

- Det, der er hovedbekymringen med EU-borgeres køb af ejendomme på Ærø, det er dem, der reelt bliver brugt som sommerhuse, forklarer Ærø Kommunens borgmester, Peter Hansted (S) til TV 2 Fyn.

Flere af sagerne er modtaget fra borgere på Ærø, der har indsendt klager til kommunen. Øens borgmester anerkender problemet, men insisterer på, at kommunen indsender klagerne til Civilstyrelsen, der har til opgave at kontrollere, hvorvidt lovgivningen overholdes, når de bliver gjort opmærksom på eventuelle lovbrud. Kommunen mistænker ejerne af de pågældende ejendomme for at oprette en virksomhed / CVR-nummer, samtidig med at der kan konstateres ringe aktivitet på ejendommen, der ellers skulle bruges til den pågældende virksomhed. Civilstyrelsen oplyser, at de har meddelt afhændelsespålæg ved tre sager i kommunen. Styrelsen har ikke ønsket at medvirke i et interview til TV.

- Tilsyneladende har man nogenlunde frit lejde, så længe man opretter et CVR-nummer, siger Peter Hansted.

En af dem, der har indsendt adresser til kommunen, er Poul Jørgensen fra Ommel, der har holdt øje med mistænkelig adfærd ved flere boliger det seneste år.

- Det foregår på den måde, at vi tager vores bil, og så kører vi ud og ser jævnligt, om der er lys i husene, fortæller Poul Jørgensen.

TV 2 Fyn har fulgt Poul Jørgensen og andre borgere i Ommel det seneste år i deres kamp for at stoppe lovbrud med EU-borgeres brug af ejendomme til sommerhuse.

Allerede nu kan du se begge afsnit af Ærø-Patruljen på TV 2 Fyn Play eller i søndagens nyhedsudsendelse klokken 19:30, hvor første afsnit vil blive vist.