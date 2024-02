Borgmester på Ærø Peter Hansted (S) vurderer, at der er sket skader for 35 millioner kroner i forbindelse med stormfloden. Det mener han ikke, at kommunen kan betale selv, uden at det går ud over velfærden.



Det er Erling Bonnesen enig med ham i. Den fynske folketingspolitiker havde håbet, at der var blevet afsat flere penge til at hjælpe de kommuner, som blev hårdt ramt af stormfloden, men han sætter også fingeren på fordelingen af pengene.

Ærø Kommune vurderer, at der er sket skader for 35 millioner krone. Derudaf kan kommunen maksimalt få dækket 25 procent, hvilket svarer til 8.750.000 kr. Dermed står kommunen tilbage med et betydeligt beløb, som den selv skal betale.

Han forklarer, at som aftalen er nu, bliver midlerne fra Stormflodspuljen fordelt ud fra størrelsen på skaderne, og der bliver ikke taget hensyn til kommunens størrelse. Det betyder, at en lille kommune som Ærø står tilbage med forholdsvis stor regning.

- Jeg havde gerne set, at en relativt stor andel af de her penge kunne være tilgodeset til små ø-kommuner som for eksempel Ærø, siger han.

Han har til sinde at rejse sagen igen, når det står klart, hvor langt pengene rækker.