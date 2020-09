Ærø vil have faste lave færgepriser

I et brev, der blandt andet er sendt til Udvalget for Landdistrikter og Øer og transportminister Benny Engelbrecht (S), ønsker Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) sammen med borgmestrene fra Læsø, Samsø og Fanø en udvidelse af de lave færgepriser.

I forvejen er prisen for en billet til Ærø nedsat uden for skolernes sommerferie, men nu ønsker man, at prisen i fremtiden også skal være lav i de syv uger med skoleferie.

I brevet står der blandt andet, at Ærø har haft “kæmpe succes med markant øget turisme, herunder ikke mindst flere gående og cyklende gæster” i juli, hvor det har været gratis for netop gående og cyklister at tage med færgen til Ærø, står der blandt andet i brevet.

“Vores overnatningssteder, spisesteder, detailhandel og turistattraktioner har haft den bedste sommer nogensinde”, skriver borgmestrene i brevet.

Ærøs turistchef Chris Hammeken oplyser, at antallet af gæster der i juli i år rejste frem og tilbage med færgen ramte 185.000 mod 85.000 i samme periode i 2019.

- Det har betydet, at virksomhederne har indhentet det, de var bagud på grund af corona-nedlukningen. Og det gælder blandt andet butikker, restauranter og hoteller, fortæller turistchefen.

Genbesøg og øget bosætning

Borgmestrene skriver desuden, at man tror på, at turisterne har haft en så god oplevelse, at man ikke kun kan forvente genbesøg men også øget bosætning.

Det er også en tendens, turistchefen har kunnet registrere i kølvandet på de fyldte færger.

- Der er ingen tvivl om, at når vi snakker med gæsterne, så er der flere som overvejer at flytte. De kommer typisk fra storbyerne og vil gerne ud på øerne, siger Chris Hammeken.

Fakta Ærø er 88 km2 stor. Her bor knap på 6.000 personer. Marstal er Ærøs største by med godt 2.100 indbyggere. I Ærøskøbing er der knap 950 indbyggere. Se mere

Han tilføjer, at han mærker en "mod-urbanisering", hvor flere vil flytte den anden vej, og prioriterer livet på landet. Det skyldes blandt andet internettets muligheder.

- Men coronaen har sat ekstra skub i den udvikling. Nogle har siddet isoleret i et par måneder i storbyen, og så er det startet med en ferie, hvor de har opdaget, at der er ro og frisk luft på øerne, siger Chris Hammeken, som selv tog den vej for tre år siden.

Ejendomsmægler: Vi mangler huse

Der er desuden solgt væsentlig flere fritidshuse på Ærø. Ifølge Rino Jenssen, indehaver af ejendomsmægleren Øbolig, er der solgt væsentligt flere boliger hen over sommeren.

- Hvis man kun ser på mine tal, så var der intet at lave i marts. Pludselig kom der gang i den i sommerperioden, hvor folk skulle have huset lige med det samme, fortæller Rino Jenssen.

Rino Jenssen tilføjer, at han tror at coronaen har været årsag til, at der er solgt mange huse.

- Det er tyndet ud i husene, og vi kan sagtens bruge flere huse. Og det er ikke kun fritidshuse, men der er også flere familier som har bosat sig, siger ejendomsmægleren, som har den samme oplevelse som Chris Hammeken.

- De har nok tænkt "nu vil vi simpelthen have det hus”.

Salget i Rino Jenssens forretning er omkring fordoblet ind over sommeren. Han har solgt i omegnen af 80 ejendomme til dato og solgte 100 ejendomme sidste år totalt.

- Men her har det været på få måneder, og det er jo ikke stoppet. Der er stadig fremvisninger. Det er godt for Ærø, siger Rino Jenssen.

Færgerne til Ærø forbliver gratis for gående, cyklister, elbiler, knallerter, motorcykler og handicapbiler september ud. For almindelige biler koster det fem kroner at indløse billet til Ærøfærgen.