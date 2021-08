Ærøbo rammer jackpot med vild Oddset-kupon

Ifølge Danske Spil vekslede ærøboen de 50 kroner til 141.458 kroner. Kuponen blev købt lørdag formiddag i Ærøskøbing. Der var seks kampe på vinderkuponen - alle med odds over 3. Det samlede odds kom op på 2.819,16.

- Alene det, at personer rammer tre uafgjorte resultater, er ret vildt. Og det bliver ikke mindre vildt af, at personen rammer odds 3,80 på, at AaB vinder over FC Nordsjælland med præcis et mål, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddssætter i Danske Spil.

Rammer meget præcist på målscorer

De tre uafgjorte kampe var Aston Villa-Brentford, Bielefeld-Frankfurt og Sassuolo-Sampdoria.

- Derudover er det virkelig godt set, at FC København ville vinde med mere end to mål ude over Vejle, fortsætter han.

Spillet på FC Københavns sejr med mere end to mål gav odds 4,70, mens den sidste kamp på kuponen var en Wolfsburg-sejr over RB Leipzig til odds 3,35.

- Det er en virkelig flot og sjælden kupon. Det er godt ramt, konstaterer Peter Emmike Rasmussen.