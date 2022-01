Ærøs borgmester er ny i job:

Peter Hansted har nu overtaget borgmesterkontoret efter sin socialdemokratiske partifælde Ole Wej Petersen, der efter én periode valgte ikke at genopstille. Men selvom borgmestertitlen er ny for ham, har han erfaring fra de seneste otte år som menigt medlem af kommunalbestyrelsen på Ærø. Og her har de to socialdemokrater arbejdet sæt sammen.







- Peter har jo den styrke, at han er god til at snakke med andre mennesker og ikke bange for at snakke med folk, lyder det fra Ole Wej, da han kort før middag lægger vejen forbi sit tidligere kontor til en kop kaffe.





Netop den kvalitet mener Ole Wej er vigtig for at få folk til at samarbejde og være en god borgmester. Samtidig er der også plads til et godt råd fra en, der ved, at det kan være ensomt - eller i hvert fald føles sådan - på visse tidspunkter.







- En af forandringerne er jo, at det bliver fuldtids, og at det nu er dig, pilen peger på, uanset om det går godt eller skidt.





Hans vigtigste råd til Peter Hansted er derfor også, at man skal passe på med ikke at tage arbejdet med hjem.





- Man vil altid møde skuffelser. Der vil altid være nogen, der ikke holder sine aftaler eller fortæller noget forkert om en. Det skal man så huske ikke at tage med hjem, når man går herfra. Man skal egentlig bare huske, at det bare er politik.