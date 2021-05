Ærøs verdensstjerne: - Det er fedt at have et forbillede her fra øen

Generelt oplever Nina Rydahl Andersen, at ærøboerne - som hende selv og Jesper - har en ganske særlig tilknytning til deres hjemstavn.

- Det her med at være stolt af at være fra et lille sted er noget, man kan samles om. Det er helt klart en stor del af ens identitet. Det er Jesper med sin Ærø tatovering og store støtte til lokalsamfundet et rigtig godt eksempel på, siger hun.

Aktionær i lokale foretagende

Udover at være en stolt repræsentant for øen har Jesper Groth også i flere sammenhænge bidraget til lokale foretagende.

På Motorfabrikken har han blandt andet været konferencier på deres årlige begivenhed for ærøske unge, Ærø Homecoming. Her samles unge med ærøske rødder for at give noget tilbage til deres fødeø.

- Jeg ringede faktisk bare til Jesper og sagde, at det var bådbyggeren fra Marstals datter, der havde brug for hjælp. Og det ville han selvfølgelig gerne, fortæller Nina Rydahl Andersen.

- Han er altid sød til at hjælpe, når det har noget med Ærø at gøre.

Motorfabrikken er ikke det eneste sted, der mærker Jesper Groths opbakning. Også andre steder på øen skinner Jesper Groths kærlighed til det lokale ø-liv klart igennem.