Ærøxpressen udskifter direktør

Mindre end et halvt år efter Søren Vestergaard blev direktør for Ærøxpressen, skal han vige pladsen for en anden.

Det meddeler Ærøxpressens bestyrelsesformand i en kortfattet pressemeddelelse.

Da Søren Vestergaard trådte til i slutningen af juli, var årsagen, at hans forgænger ikke vidste nok om skibets og rederiets mere tekniske sikkerhedsområder. Denne gang er udskiftningen på posten et udtryk for, at man går fra en byggefase til en driftsfase.

Læs også Kerteminde er i toppen på liste over klamydiatilfælde - Ærø er i bunden

Direktørposten bliver i den forbindelse til Boye Kromann.

- Ærøxpressen ændrer i ledelsen. Efter at være kommet i drift har Ærøxpressens bestyrelse besluttet at ændre i ledelsen, så Boye Kromann tiltræder som direktør, og Søren Vestergaard fratræder som direktør. Skiftet er en naturlig overgang fra det at bygge skib og få det i drift over til daglig drift. Bestyrelsen mener, at man på denne måde bedst udnytter de kompetencer, som findes, til gavn for kunder og selskab, skriver Christian Holm, der er formand for Ærøxpressens bestyrelse.

Læs også Drømmehus på Ærø: Lodtrækning om ny lejer