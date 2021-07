Alene på Ærø: De fleste unge flytter - men Anne valgte at blive på øen

I en lille båd, der gynger, sidder 17-årige Anne Petersen ofte. Hun er født og opvokset på Ærø og modsat størstedelen af de fleste på hendes alder, har hun valgt at blive boende.

- Det kom ovenpå den første coronanedlukning, hvor mine veninder og jeg tog ud og hyggede os. Vi kørte rundt på cykel og på rulleskøjter. Der gik det op for mig, at jeg faktisk gerne ville blive boende, fortæller Anne Petersen.

- Jeg har altid været glad for at bo herovre og altid været glad for at have vandet lige nede for enden af vejen, og så gik det op for mig, at hvis jeg skulle flytte, så skulle jeg flytte væk fra alt det her.