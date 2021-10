Analyse fra valgfolkefest: Det handler om identitet

Blandt de emner, der blev diskuteret, var spørgsmålet om, hvorvidt der skal åbnes en Netto på havnen i Marstal, og særligt placeringen af dagligvarebutikken har været omtalt.

- Det er hverdagsproblemer. En Netto på havnen i Marstal, det er noget, folk kan forholde sig til, og det er virkelig noget af det, der optager folk på Ærø, siger Jakob Risbro.

Problemerne skal tages alvorligt

Ifølge lokalredaktøren er der en helt bestemt grund til, at det netop er de såkaldte hverdagsproblemer, der får stor opmærksomhed op til valget.

- Jeg synes, det er vigtigt at tage sådan nogle problemer alvorligt og være omsorgsfuld omkring, hvad det er der foregår, fordi det handler ikke bare om en Netto på havnen eller ej, det handler også om identitet. Det handler om at bevare noget, som man synes er bevaringsværdigt, siger Rasmus Hage Dalland.

Jakob Risbro er enig i Rasmus Hage Dallands analyse af, at uenigheden i høj grad handler om marstallernes identitet. Og selvom debatten ikke blev afgjort, vurderer han, at flere af politikerne lyttede opmærksomt til ærøboernes holdninger.

- Jeg kunne godt tro, at man måske lige vil give det et vrid og for at se, om der kan findes andre placeringer, lyder det fra TV 2 Fyns samfundsredaktør.

Rasmus Hage Dalland håber dog ikke, at det bliver placeringen af en ny Netto, der kommer til at afgøre valget, men begge redaktører er enige om, at det er et spørgsmål, der deler vandene.

- Hvis man synes, at det her er det absolut vigtigste, der er oppe ved det her valg på Ærø, som er i fremgang, og hvor det egentlig går godt, så kan det være udslagsgivende, siger Fyns Amts Avis lokalredaktør på Ærø.