Bådbygger bliver transportdirektør på Ærø

Ærø Kommune oplyser mandag i en pressemeddelelse, at de har ansat Kim Nielsen som ny transportdirektør, hvorfra han skal være med til at drifte og udvikling Ærøfærgerne.

- Han vil sammen med dygtige ledere og medarbejdere kunne videreudvikle transportområdet til glæde for borgere, virksomheder og gæster i samarbejde med det politiske niveau, siger Allan Filtenborg, der er kommunaldirektør i Ærø Kommune.

I pressemeddelelsen oplyser kommunen, at han udover at have kommunal erfaring fra Sorø og Solrød er uddannet bådbygger og forud for sine ansættelser i kommunerne har haft sit eget bådværft i 16 år.