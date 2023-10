Batteriproducent: Ingen klar årsag til fejl på elfærges batteri

TV 2 Fyn har tidligere fortalt, at en større mængde batterier ser ud til at skulle udskiftes på elfærgen Ellen, efter en celle overophedede og dannede røg på færgen denne sommer.

Det er endnu ikke sikkert hvem der skal betale for at udskifte batterierne, men regningen kan i sidste ende lande hos Ærø Kommune.

Den schweiziske batteriproducent Leclanche har i et skriftligt svar til TV 2 Fyn oplyst, at virksomheden ikke anser diskussionen om hvem der skal bære omkostningen som et offentligt emne, og at fabrikanten ikke anser det som professionelt, at udtale sig om det.

Men i svaret løfter Leclanche sløret for, hvad en uafhængig tredjepart har fundet under undersøgelser af skibet.

Herunder, at sikkerhedssystemerne virkede som de var designet til, at der ikke er nogen åbenlys årsag til overophedningen, at der ikke er tegn på færgen er opereret forkert, og at der ikke er fundet beviser på dårlig kvalitet i batterierne.

Leclanche fortæller i øvrigt, at virksomheden gerne vil afkræfte informationen om, at der har været brand i færgen.

Der er sket en overophedning og brandslukningssystemet ombord sørgede selv for nedkølingen af det overophedede batteri. Dermed var der ikke behov for, at brandvæsenet slukkede batteriet, oplyser firmaet.

Ifølge batteriproducenten er alle involverede parter, herunder Ærøfærgerne, motorleverandøren, batterileverandøren, Ærø Kommune, forsikringsselskabet og Søfartsstyrelsen, blevet enige om en handleplan.

Planen er først at sikre skibet, undersøge årsagen og til sidst bruge resultater fra undersøgelserne til at reparere og forbedre færgen, så risikoen for det sker igen er minimeret.

Man er stadig i gang med selve undersøgelserne.