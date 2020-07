Big Five Safari: Ærø og Langland med i nyt ø-samarbejde

Fem danske ø-kommuner vil i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd øge kendskabet til turismeoplevelser på tværs af de fem øer. Udover Langeland og Ærø er Fanø, Læsø og Samsø med i projektet.

Gennem projektet vil øerne motivere turister til at besøge flere øer i form af "The Big Five"-oplevelser.

Nu har projektet fået midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har besluttet at uddele i alt 38,3 millioner kroner til lokale og tværgående turismeprojekter. Big Five Safari-projektet har fået omkring 1,2 millioner kroner af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det glæder alle projektets partnere, at det tværgående ø-turismeprojekt nu får luft under vingerne.

- Det er meget glædeligt, at vi fem ø-kommuner har kunnet få et samarbejde op at køre på relativt kort tid. Projektet peger i den grad fremad og kan hjælpe os i arbejdet med at fremme turisme, bosætning og erhvervslivet på alle vores øer. Der er det helt enestående, siger borgmester i Ærø Kommune, Ole Wej Petersen, i en pressemeddelelse.

- Der er momentum for dansk turisme lige nu. På Langeland oplever vi en tilstrømning til vores kommune, hvad angår sommerhuse og campingpladser, som vi aldrig har set tidligere. Alligevel er det afgørende, at vi vinder forårets tab ind i løbet af efteråret, siger borgmester i Langeland Kommune Tonni Hansen (SF).