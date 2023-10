Birkholm var tæt på at blive oversvømmet: - Vandet spiste bare digerne

Vandet spiste digerne

De fem tilbageværende øboere havde aftalt, at de i løbet af aftenen og natten runderede sammen, så ingen var ude alene. Her kunne de på et tidspunkt konstatere, at yderdigerne ikke kunne holde. Særligt på nordsiden blev meget af diget skyllet væk.

- Vandet spiste bare digerne, fortæller Lars Udengaard.

Heldigvis for beboerne på Birkholm holdt inderdiget stand, men nu står de tilbage med et nyt problem: De enorme vandmængder, som stadig er på øen, og som lige nu gør skade på inderdiget.

Stadig masser af vand

Som Lars Udengaard diplomatisk siger, er de ”underforsynet hvad angår pumpegrej”.

Det går langsomt med at få vandet væk.

Søndag eftermiddag skal man stadig have vaders på, hvis man skal fra havnen og hjem i et af husene på Birkholm. Så meget vand er der.

- Der ligger nok stadig en meters penge, siger Lars Udengaard.

Efter oplevelsen fredag aften og nat har han fokus på tre initiativer, der skal sættes i gang. Inderdiget skal bygges højere. De skal kigge på øens pumpekapacitet. Og til sidst skal yderdigerne repareres.

Men allerførst skal alt vandet væk fra Birkholm, og der kan gå flere dage endnu.

Billederne herunder er taget på Birkholm og viser, hvor langsomt vandet forsvinder. Der er cirka et døgn mellem billederne.