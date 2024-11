Borgmester jubler over badehotel: - Det er en stor dag

Badehotellet Sommerlyst på Ærø har fået forsøgstilladelse og genopstår som ét af ni projekter rundt om i Danmark.

Badehotellet skal genskabes gennem renoveringer og nyindretning, inden det er klar til at åbne for offentligheden. Når alt er færdigt, skulle der gerne stå 30 - 35 sengepladser klar til at huse turister - og lokale.

- Det er en stor dag. Genskabelsen af Sommerlyst er et projekt, vi har arbejdet på i mange år. Derfor et stort tillykke til Louis Becker og Dorte Mandrup (ejere af Sommerlyst, red.) – men også et tillykke til Ærø og vores gæster, som i fremtiden vil kunne skabe minder fra Sommerlyst igen, Peter Hansted, borgmester i Ærø Kommune, i en pressemeddelelse.