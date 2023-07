Brand i færge på Ærø

Fyns Politi oplyser på Twitter, at der er brand i noget elektronik i en færge, som ligger i havnen i Søby. Politiet opfordrer folk til at trække væk fra røgen, som kan være giftig.

Senere har Fyns Politi dog udsendt et tweet om, at røgudviklingen for nuværende er stoppet.

Man har fra politiets side en formodning om, at det er et batteri som er overophedet. Der er lagt skum ud over batteriet, og beredskabet afventer nu den videre udvikling.

Der er tale om elfærgen Ellen, som sejler mellem Søby og Fynshav. Færgen er aflyst til og med i morgen, fremgår det af Ærøfærgens hjemmeside.