Bred opbakning: Jens Otto Krags søn ny borgmester på Ærø

Han peger på, at partierne bag konstitueringen i de seneste fire år har haft et rigtig godt samarbejde med Konservative, og derfor er han glad for, at de nu er kommet med i konstitueringen for de kommende fire år.

- Jeg mener dermed, at vi dækker en ret bred del af øens befolkning. Vi er ti mandater med, så det er en ret bred konstituering.

- Dem, der er med, er dem i konstitueringen, der aktivt har vist, at de vil være med til at indgå brede forlig. Det betyder, at man ikke altid får alle sine ønsker opfyldt, men man skal være villig til at give noget. Det vil vi arbejde stærkt på i de næste fire år, siger Peter Hansted.

DF ude

Den socialdemokratiske gruppeformand står i spidsen for en byrådsgruppe, som trods en lille tilbagegang fortsat består af fire mandater.

Venstre mistede to af sine tre mandater, mens DF mistede sit ene og altså dermed ikke længere er repræsenteret i byrådet på Ærø.

ÆrøPlus gik frem fra et til tre mandater, mens Ærø i Centrum fik det sidste mandat.

Live: Klik her og følg valget i Ærøs kommune.