Coronatal: Ærø er igen smittefri

I Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner er antallet af smittede set over en uge uændret, og i Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart kommuner stiger det.

Der er i alt konstateret 349 smittetilfælde på Fyn den seneste uge. Torsdag lå det tal på 325.

To kommuner over 100

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der nu er to fynske kommuner, der har et incidenstal på over 100.

Det er Odense, hvor der den seneste uge har været 229 smittede, og det er Middelfart, hvor der har været 41.