Denne by har knækket koden til ren idyl: - Det betyder alt

Og selvom det betyder, at der er et stort arbejde for ejerne af husene, så er det det hele værd. I hvert fald hvis man spørger Dorte Schade, der ejer byens ældste hus, der blev bygget i 1645.

- Det er en glæde at gå rundt her. Når man sådan går ned ad gaden og kan se, at der bliver værnet om de gamle ruder, der bølger, det giver noget liv. Man kan sådan fornemme, at der har været levet et helt vildt liv, siger hun.

Bæredygtigt og billigt

Årsagen til, at bygningerne fra 1700-tallet blev bevaret, var ikke nødvendigvis af æstetiske grunde.

- Det var i bund og grund pengemangel og fattigdom. Man lå i udkanten af periferien, og man fik ikke del i industrialiseringen og den udvikling, man så andre steder, siger Birger Buch Kristensen.