Det vælter ind med aflysninger på Ærø

- Jeg står lige med et par, der skal giftes i morgen, men ikke kan komme væk fra øen.

Sådan fortalte receptionisten hos Hotel Ærøhus i dag.

Der er nemlig gang i det helt store puslespil i Ærøskøbing.

Hotellet har allerede fået fem aflysninger, og det skyldes, ifølge receptionist Karin Thumilaire, de aflyste færgeafgange.

Men selvom det selvfølgelig ikke er sjovt at få aflysninger, så er det hele ikke skidt. For mens turister har svært ved at komme til øen, så er det heller ikke nemt at komme væk.

- Mange kan ikke komme væk, så det er lidt gynger og karruseller, siger hun.

Medarbejderen fortæller, at strandede gæster kan få en ekstra overnatning.