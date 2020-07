Dødstrusler regnede ned over homoseksuel på Ærø

Lørdag nat blev den 25-årige forfatter Thomas Korsgaard udsat for dødstrusler på Ærø.

Læs også Efter to masseslagsmål i Odense: - Stemningen var lidt voldsom

Forfatteren skriver på sin Instagram-profil, at det verbale overfald blev begået af en gruppe unge mænd, der ikke brød sig om homoseksuelle.

Kort efter, at dødstruslerne føg over Thomas Korsgaard, blev to mænd angiveligt overfaldet af den samme gruppe mænd. Med blod og rifter i hovedet fortalte de, at gruppen af mænd havde bedt dem om at hilse Thomas Korsgaard.

Politi bekræfter trusler på Ærø

Hadforbrydelsen mod Thomas Korsgaard er meldt til politiet, men ifølge ham bad betjentene blot de unge mænd om at gå uden at få deres navn eller kontaktoplysninger.

Fyns Politi bekræfter over for TV 2/Fyn, at der i weekenden er blevet modtaget en anmeldelse om et trussellignende forhold på Ærø. Politiet har dog ikke flere kommentarer til episoden.

Thomas Korsgaards pressekontakt oplyser til TV 2/Fyn, at han ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Skærpet straf for hadforbrydelser

I 2015 besluttede man at skærpe straffen for hadforbrydelser. Således at man kan straffes med fængsel i op til to år, hvis et hadsk motiv kan bevises.

Rigspolitiet registrerede i 2018 449 sager, som betragtes som hadforbrydelser. Året før det lå tallet på 446 sager, og i 2016 blev 274 anmeldelser registreret som hadforbrydelser.

Thomas Korsgaard er født i 1995 og opvokset uden for Skive. Han har blandt andet udgivet bøgerne "Hvis der skulle komme et menneske" og "En dag vil vi grine af det" samt eBogs-singlen "Dengang jeg troede, jeg var assistent for Gustav".