Drømmehus på Ærø: Lodtrækning om ny lejer

Der var oprindelig 20 badehuse på Eriks Hale på Ærø, og det skal der nu være igen, har Ærø Kommune besluttet.

Derfor tilbyder kommunen nu alle interesserede at deltage i lodtrækning om den yderst sjældne mulighed for at leje og genopføre et badehus, skriver kommunen på deres hjemmeside.

Vinderen får mulighed for at leje og genopføre badehus badenummer fem. Badehuset skal dog opføres med samme materialer, samme form, størrelse og på samme sted som det oprindelige badehus.

Det oprindelige badehus bestod af et hus på 8,77 kvadratmeter med en åben terrasse på 3,6 kvadratmeter. Prisen på lejen er 1669,95 kroner årligt.

- Forudsætningen for genopførelsen af badehuset omfatter foruden leje af grunden, at lejer søger og opnår dispensation fra reglerne om strandbeskyttelse og beskyttet natur samt opfører badehuset inden et år. Hvis ikke tidsfristen overholdes, bortfalder retten til leje af badehuset, skriver kommunen i annoncen.

Interesserede skal henvende sig senest den 30. januar, og vinderen vil blive udtrukket og modtage svar den 31. januar.

Deltagelse i lodtrækningen forudsætter tilknytning til Ærø.

