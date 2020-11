Efter havari: Færge aflyser flere afgange

En ødelagt motor satte midlertidigt ÆrøXpressen ud af drift til fredag. Men nu ser det ud til, at færgen først kan medtage passagerer igen søndag.

Det oplyser færgens direktør, Boye Kromann, til TV 2 Fyn.

- Den nye motor skal prøvekøres et døgn, så det ender med at tage længere tid, end vi havde regnet med, siger han.

- Det betyder, at vi må genere vores trofaste kunder ved at udsætte et par dage mere, men heldigvis er det sjældent, vi har haft problemer.

Skal være sikker på, alt er i orden

Aflysningen af de mange færgeafgange mellem Rudkøbing og Marstal skyldes, at ÆrøXpressen søndag aften var ude for et havari til søs.

Et olielæk i motoren førte til røgudvikling på dagens sidste tur mod Ærø. Derefter blev der kastet anker, mens besætning og passagerer måtte vente på hjælp fra en slæbebåd.

Det viste sig at være et større problem med motoren, og før færgen igen kan komme i rutefart, skal en ny motor hentes i Norge og prøvekøres, inden den bliver installeret i færgen.

- Man skal være sikker på, at alt er, som det skal være. Det er også en tryghed for os. Bagefter tager vi en prøvesejltur, siger Boye Kromann.

Ærgerlig situation

ÆrøXpressen har op til 550 passagerer dagligt, og færgedirektøren er ærgerlig over at stå i sådan en situation med en forholdsvis ny færge og motor.

Fordi færgen er så ny, dækkes udgifterne dog af garantien.

ÆrøXpressen blev døbt på Marstal havn 30. november 2019, og er en såkaldt hybridfærge, der delvist er drevet af batterier.