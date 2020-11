Efter haveri til søs: Færge aflyser alle afgange indtil fredag

Alle afgange med ÆrøXpressen er aflyst indtil fredag.

Det fortæller færgens direktør, Boye Kromann, der frygter, at sejladsen kan blive udsat yderligere.

- Vi skal have skiftet en motor og kan tidligst sejle igen fredag, siger han.

Aflysningen sker efter, at færgen, som sejler mellem Rudkøbing og Marstal, søndag aften var ude for et haveri til søs, da et olielæk i motoren førte til røgudvikling på dagens sidste tur mod Ærø. Derefter blev der kastet anker, mens besætning og passagerer måtte vente på hjælp fra en slæbebåd.

Men det, der først lignede en lækage fra et olierør, har vist sig at være et større problem med motoren. Derfor skal den helt udskiftes, og det kommer til at tage tid.

- Den nye motor står i Norge og er på vej hertil med bil, og så kommer der nogen og installerer den, siger Boye Kromann.

Ærgerlig situation

Den præcise årsag til haveriet søndag aften kender Boye Kromann endnu ikke. Han er ærgerlig over at stå i sådan en situation med en forholdsvis ny færge og motor.

- Det er noget, vi godt kunne have undværet, men det er vi ikke herre over. Vi må bare se fremad, siger han.

Fordi færgen er så ny, dækkes udgifterne af garantien. ÆrøXpressen blev døbt på Marstal havn 30. november 2019, og er en såkaldt hybridfærge, der delvist er drevet af batterier.

