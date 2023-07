Eksperter undersøger elfærges batterier efter røgudvikling

Eksperter undersøger torsdag batterierne på den eldrevne færge "Ellen", der tirsdag måtte indstille sejladsen mellem Ærø og Als på grund af røgudvikling.

Alle afgange er aflyst ugen ud, og skibet tilbageholdes af Søfartsstyrelsen.

- Det er normal procedure, mens undersøgelsen pågår, lyder det fra direktør for Ærøfærgerne Keld Markmann Møller.

Det er eksperter fra batterileverandøren, der torsdag er i gang med at tjekke skibets batterier for at finde ud af, hvad der skete.

Færgeselskabets direktør håber, at man fredag har dannet sig et overblik over, hvad der forårsagede røgudviklingen.

Svaret vil være afgørende for, om sejladsen kan genoptages mandag.

- Hvis der har været tale om en overophedning af batterierne, så får vi formentlig lov til at sejle igen ret hurtigt.

- Men hvis der har været en brand, kan det stille sig anderledes, siger Keld Markmann Møller.

Det er Søfartsstyrelsen, der på baggrund af en rapport om hændelsesforløbet, tager endelig beslutning om, hvorvidt færgen kan genoptage sejladsen.

Ingen kom noget til, da der tirsdag opstod røgudvikling i færgens batterirum.

Færgens skumslukningssystem blev aktiveret, og personalet handlede ifølge direktøren præcist som de skulle.

Færgen vendte om, skibet blev tømt, og der blev tilkaldt hjælp.

"Ellen" blev indsat på ruten mellem Als og Ærø i 2019 og blev dengang beskrevet som verdens kraftigste og største 100 procent eldrevne færge.

Direktøren ærgrer sig over situationen med de aflyste afgange på et kritisk tidspunkt.

- Det er smadderærgerligt, og det kommer jo lige midt i højsæsonen, siger Keld Markmann Møller.

Passagerer, der skulle have sejlet fra Als til Ærø, har enten fået refunderet deres billetter eller er blevet ombooket til at sejle til Fyn og derefter videre til Ærø.

Udover "Ellen" er der yderligere en eldrevet færge i danske farvande. Det er "Grotte", der sejler mellem Esbjerg og Fanø.